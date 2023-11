Club Brugge coach Ronny Deila is kritiek meer dan beu en bijt stevig van zich af

Club Brugge is dankzij een 2-0 zege bij Lugano zeker van Europese overwintering in de Conference League. Ronny Deila krijgt zo wat meer ademruimte, maar de Noor is de kritiek meer dan beu.

Club Brugge plaatste zich tegen Lugano voor de volgende ronde van de Conference League, maar zondag wacht alweer de Brugse derby tegen Cercle Brugge. Met een zevende plaats in het klassement is de druk dan ook groot.

Maar daar wil Ronny Deila niet van weten. De Noor reageerde dan ook bijzonder geagiteerd op een vraag over de druk die er zondag opnieuw zal zijn. "Druk, druk, het gaat alleen maar daarover. Als we winnen, winnen we. En anders niet."

"Ik ben heel blij met de fans die met 18.000 weer massaal aanwezig waren. Fantastisch. Dat is zondag opnieuw belangrijk. We hebben een grote kans om zondag te winnen tegen Cercle, maar we gaan het samen moeten doen", zei de Noor.

Als we niet goed genoeg zijn, dan is dat maar zo. Het leven gaat door. -Ronny Deila

"Maar we kunnen niet blijven praten over hoe of wat. Dat is het leven. Ik kan morgen dood zijn door een hartaanval en hier zondag niet eens zijn. Ik ben helemaal niet gestresseerd. Ik weet wat er moet gebeuren, maar dit hoort nu eenmaal bij als je profvoetballers of coach bent."

"Ik ben het beu om telkens over dezelfde dingen te moeten praten. Als we niet goed genoeg zijn, dan is dat maar zo. Het leven gaat door. Maar ik wil dat mijn spelers zich op het veld amuseren, teamspirit tonen en hard werken. En dan zien we wel wat er zal gebeuren", besloot Deila