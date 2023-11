Londense club wil de reddende Engel zijn voor Youri Tielemans

In de Premier League gaat het niet optimaal maar Youri Tielemans. Al kan hij hulp krijgen uit Londen.

Alhoewel het al half november is, heeft Youri Tielemans nog steeds geen basisplaats in de Premier League kunnen veroveren. De Rode Duivel had waarschijnlijk verwacht meer speeltijd te krijgen onder leiding van Unai Emery. Maar de Spaanse coach geeft de voorkeur aan Douglas Luiz naast de meer defensieve Boubacar Kamara.

Toch kan Tielemans mogelijk rekenen op een beetje hulp van Arsenal. Fabrizio Romano onthult namelijk dat de 'Gunners' de Braziliaanse international als hun prioriteit op het middenveld beschouwen. De Londenaren hebben al een poging gewaagd, maar ze zullen mogelijk met nog meer vastberadenheid terugkomen in januari vanwege de blessure van Thomas Partey.

Desalniettemin lijkt de transfer ingewikkeld te worden: Aston Villa heeft herhaaldelijk verklaard dat ze Douglas Luiz willen behouden, die nog drie jaar onder contract staat.