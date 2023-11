Amadou Onana: "Als ik terugkijk op mijn verleden, zie ik een heel mooi verhaal"

Amadou Onana is de laatste Rode Duivel die aan bod komt in de documentaire "Believe", uitgezonden door de Belgische Voetbalbond. In deze aflevering blikt de Rode Duivel terug op zijn moeilijke verleden en de crisissen die hij doormaakte voordat hij het hoogste niveau bereikte.

"Dat kleine jongetje dat zijn droom leeft, heeft me hier gebracht. Ik zei altijd tegen mijn zus dat ik mijn kans had verspeeld, het was heel moeilijk maar gelukkig had ik mijn familie", legt de Everton-speler uit. Voordat hij eraan toevoegde: "Als ik naar mijn verleden kijk, zie ik een heel mooi verhaal." Onana, een jeugdproduct van Zulte Waregem, kwam uit voor de U19's van Hoffenheim voordat hij in 2020 naar Hamburg verhuisde. Een jaar later verliet hij de club voor Lille voor een bedrag van bijna 13 miljoen euro. Ook hier bleef hij maar een jaar voordat hij voor 35 miljoen euro tekende bij Everton in de Premier League. Een paar weken voor die grote stap mocht hij zijn debuut maken bij de Belgische nationale ploeg: op 3 juni 2022 in een Nations League-wedstrijd tegen Nederland.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Crystal Palace - Everton live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.