Kan Dries Mertens terugkeren bij de Rode Duivels?

Zal Dries Mertens binnenkort een terugkeer maken bij de Rode Duivels? Domenico Tedesco weet dat het kan, maar moeilijk zal worden.

Zal Dries Mertens nog voor Euro 2024 terugkeren bij de Rode Duivels? Die vraag ligt al een tijdje op tafel en Domenico Tedesco gaf vrijdag een kleine hint toen hij zijn lijst van 26 spelers bekendmaakte, waar de man van Galatasaray niet op staat.

Ook Toby Alderweireld zaait veel verwarring en liet al wel eens vallen dat de deur op een kiertje staat. Maar Dries Mertens is ook nog niet helemaal vergeten, al zal het enorm moeilijk worden, mocht hij nog willen meedoen. "Plaatsen zijn duur. Alles is mogelijk, we zijn er nog niet helemaal uit", vertelde Tedesco.

Ter herinnering: Mertens heeft niet meer gespeeld voor de Rode Duivels sinds de laatste wedstrijd van het WK 2022 tegen Kroatië op 1 december.