Paolo Maldini blijft na vertrek bij AC Milan niet bij de pakken zitten

Paolo Maldini werd na zijn legendarische carrière bij AC Milan als speler technisch directeur. Na zijn vertrek is hij nu klaar voor een nieuwe uitdaging.

Alles heeft Paolo Maldini bereikt als speler bij AC Milan en als technisch directeur deed hij het ook zeer goed. Hij slaagde erin om AC Milan terug uit het slop te halen en kon verschillende goede spelers aan de club binden.

Het verhaal kwam echter ten einde en even leek het dat we hem nooit bij een andere club zouden zien dan zijn geliefde AC Milan. Nu is er toch een club op de proppen gekomen die de Italiaanse legende mogelijk kan overtuigen.

Volgens Fabrizio Romano is Maldini de grootste kandidaat om technisch directeur te worden bij het Saoedische Al-Ittihad Club. De volgende stap in de professionalisering van de Saudische Pro League.