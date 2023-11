Ontreddering bij Club Brugge na 0-0 in Brugse derby: "Iedereen heeft dat gezien"

Ongeloof maar ook wanhoop bij de Club Brugge-spelers na de Brugse derby. Het lukte maar niet om te scoren, doelman Warleson liet geen enkele bal binnen.

Het voetbal was beter dan in de Conference League tegen Lugano, maar scoren lukte nu niet voor Club Brugge tegen de buren van Cercle. De onklopbare doelman Warleson keepte misschien wel de wedstrijd van zijn leven.

"De verslagenheid is groot", zei de Nederlander Bjorn Meijer. We spelen vandaag gewoon een goede wedstrijd, maar we prikken de goaltjes niet binnen. Ongelooflijk jammer. We schoten te veel op de keeper en te weinig in de hoeken."

"Je denkt steeds dat de volgende er wel zal ingaan, maar dat gebeurde gewoon niet. Op een gegeven moment word je er wel een beetje gek van natuurlijk. Iedereen heeft gezien dat we altijd verdienden om te winnen", zei de Nederlander nog.

Slechte reeks in België

Club blijft zo met 6 op 21 achter in de Belgische competitie en won maar één keer in de laatste zeven wedstrijden. "Dat zijn inderdaad slechte cijfers, maar misschien voelt het voor ons niet zo aan. We wonnen bijvoorbeeld wel in Europa en de beker", stelde Meijer.

Maar Meijer beseft wel dat het stilaan tijd is voor Club Brugge om de trend te keren in de Belgische competitie. "Het moet gewoon beter en we moeten meer punten sprokkelen. Er zit niets anders op."