Complimenten worden niet geschuwd voor spits: "Hij is eigenlijk te goed voor Belgische competitie"

Danish Dynamite. Dat is het minste wat we kunnen zeggen van een aantal sterkhouders van RSC Anderlecht. Ook de analisten vallen stilaan in katzwijm bij wat ze allemaal zien, ook van spits Kasper Dolberg.

Luis Vazquez bewees tegen KAA Gent als tweede spits na Kasper Dolberg dat er weinig concurrentiestrijd is bij paars-wit. Dus is het maar een goede zaak dat de Deense spits op zijn minst aan een prima periode bezig is.

Tegen de Buffalo's viel hij wat minder op dan anders, maar hij scoorde ondertussen al zeven wedstrijden op rij. Dat is even goed als Marc Degryse en een record voor paars-wit. Tegen RWDM kan hij het record van Degryse zelfs breken.

Vertrouwen van de Denen

Frank Boeckx was zeer duidelijk over de Deense spits in Vier-Nul: "Het klopt, hij heeft moeilijke jaren gekend in het buitenland. En dus was het een berekend risico van Anderlecht. Maar hij heeft het vertrouwen van de Denen bij Anderlecht."

En dat vertrouwen doet duidelijk deugd: "Dat vertrouwen had hij nodig. En dan is het duidelijk dat hij eigenlijk te veel kwaliteiten heeft om in België te spelen."