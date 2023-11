📷 'Twee clubs hebben interesse om Loïs Openda binnen te halen'

Openda ruilde afgelopen zomer RC Lens in voor RB Leipzig. Zij betaalden daar iets minder dan 40 miljoen euro voor en legden de Rode Duivel tot 2028 onder contract.

Onze landgenoot scoorde dit seizoen al 11 keer voor de ploeg uit de Bundesliga. Leipzig staat momenteel op een vierde plek en stoot ook door in de Champions League, mede dankzij de goals van Openda.

Dat levert hem ook de nodige internationale interesse op. Transferjournalist Ekrem Konur laat op zijn sociale media weten dat West Ham United en Brighton & Hove Albion de nodige interesse tonen.

Transfermarkt schat Openda op 45 miljoen euro, maar de Duitse club zal wel een pak meer dan dat willen incasseren om hem nu al te laten gaan.

🔥 West Ham and Brighton are monitoring the situation of RB Leipzig's 23-year-old Belgian striker Loïs Openda. 🇧🇪

🔴 #RBLeipzig ⚒️#WHUFC 🔵#BHAFC pic.twitter.com/ryEM2cs3Iq