BILD onthult speciale details in contract Harry Kane en hij zal het goed kunnen gebruiken om peperdure hotelrekening te betalen

Harry Kane is een doelpuntenmachine in Duitsland. En Bayern München heeft hem daarvoor ook wat extra motivatie gegeven toen hij zijn contract tekende.

In zijn contract staat een clausule dat hij bij 40 doelpunten op het einde van het seizoen een extra premie krijgt van 250.000 euro. Niet slecht en daarmee zou hij al een deel van zijn hotelrekening kunnen betalen. Want sinds zijn aankomst in München verblijft hij in het peperdure Vier Jahreszeiten Kempinski, dat hem 11.500 euro per dag aanrekent.

Die 40 doelpunten zouden ook geen probleem mogen vormen. Na een derde van de competitie staat de teller van Kane immers al op 21 doelpunten in alle competities.

Kane scoorde al 17 keer in de Bundesliga in elf wedstrijden en was in de Champions League vier keer trefzeker in evenzoveel duels. Kane zit nu al over het seizoensaantal van topschutters Nkunku en Fülkrug vorig seizoen, die beiden 16 keer scoorden.