CEO van voetbalbond noemt maar één speler van Rode Duivels voor wie in Leuven gespeeld wordt

De Rode Duivels werken hun oefeninterland tegen Servië af op het veld van OH Leuven. In het Koning Boudewijnstadion was het speelveld te zompig.

Geen Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion vandaag. De nationale ploeg wijkt uit naar het veld van OH Leuven omdat het veld in Brussel er te slecht bij ligt.

“Het liefst hadden we gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in de aanwezigheid van onze supporters”, zegt Manu Leroy, de CEO ad interim van de Belgische voetbalbond, in een eerste reactie bij VTM Nieuws.

“De weersomstandigheden beslisten er echter anders over. We willen OHL en de stad Leuven bedanken voor hun flexibiliteit. Dankzij de wedstrijden van de Red Flames en de U21 voelen we ons thuis in Leuven.”

Wellicht heeft het ook met verzekeringskwesties te maken, want Leroy noemt de naam van één speler bij de Rode Duivel die niks mag overkomen.

“Gisteren zakte je tot aan je enkels door op het veld, we hadden met veel zin voor risico kunnen spelen. Maar uiteindelijk staat het sportieve samen met de gezondheid van de spelers voorop. We zouden niet willen dat Jérémy Doku zijn enkel breekt, omdat hij een actie maakt op een flank waar het zo drassig en zompig is dat het gevaarlijk is.”