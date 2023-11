"Dan is de titel weg": zware domper op komst voor titelkandidaat, moet bestuur ingrijpen?

Hein Vanhaezebrouck toonde zich met KAA Gent dominant tegen RSC Anderlecht. En zo toont het eens te meer dat het dit seizoen een titelkandidaat kan zijn. Al doemt er een groot probleem op en dat zal moeten gemanaged worden.

De vraag is hoe Hein Vanhaezebrouck met zijn kleine kern het hele seizoen gaat bolwerken in drie competities. Ze zitten nog in de Beker van België en in de Conference League lijkt voetbal na januari ook steeds waarschijnlijker.

De coach van de Buffalo's was zelf duidelijk in zijn analyse. Hij verwacht - zeker na Nieuwjaar - de nodige problemen: "Tot dan zullen we het wel kunnen opvangen met onze kern. Maar door de Afrika Cup en de Asian Cup gaan we heel wat spelers zien vertrekken. Als er dan een paar spelers uitvallen, dan kan je zelfs geen elftal opstellen."

En dus kijkt Vanhaezebrouck nu al uit naar de wintermercato, al weet hij nog niets qua transfers of namen. De vraag is vooral welk budget ze bij de Buffalo's klaarmaken om tijdens de wintermercato nog aan de slag te gaan. Zeker als ze in de drie competities actief blijven, dan lijkt er iets nodig te zijn.

De Afrika Cup is er van 13 januari tot 11 februari, de Asian Cup van 12 januari tot 10 februari. Tarik Tissoudali was al van groot belang voor Marokko en lijkt op weg naar de Afrika Cup, als Ismaël Kandouss fit is kan ook hij een optie zijn voor de Marokkaanse bondscoach.

Zware maand januari?

Ook Angola gaat naar de Afrika Cup. Nurio Fortuna speelde daar het laatste jaar in amper één interland mee, maar een deelname mag niet worden uitgesloten. En wat als Nigeria ervoor kiest om Gift Orban op te roepen?

In Azië is er dan weer Hong Hyun-seok die voor Zuid-Korea naar de Asian Cup zal mogen/moeten. De kans dat Tsuyoshi Watanabe voor Japan naar Qatar moet is veel kleiner, maar kan ook niet uitgesloten worden.

Maar zelfs als het team maar een paar spelers moet missen, dan wordt het al puzzelen. "Het zijn bepalende spelers die gaan vertrekken. Als ze allemaal moeten gaan, dan is de titel gewoon weg", aldus Arnar Vidarsson al onheilspellend in Extra Time.

Het zal aan Vanhaezebrouck (en het bestuur?) zijn om een en ander goed te managen. Zodat ze ook na Nieuwjaar nog dominant kunnen spelen en misschien wel op zoek kan gaan naar wat versterkingen. Rest de vraag: hoe vul je die daarna dan weer in als iedereen terug is?