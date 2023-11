KV Mechelen-speler komt met een doodeerlijke bekentenis: "Dat doet pijn"

De lucht klaart weer een beetje op, maar KV Mechelen is er erg aan toe geweest. Eén van de spelers van Malinwa bekent hoe zwaar dat was om dragen.

Die moeilijke periode heeft er zwaar ingehakt. Bij Daam Foulon was er dan nog een extra pigment aanwezig. De linkerflankverdediger is geboren en getogen in Mechelen. Dan is het enorm zwaar om de ploeg wekenlang zo te zien sukkelen.

"Dat doet pijn, dat doet pijn. Niet alleen als Mechelaar, ook als speler is het nooit fijn als je afscheid moet nemen van de coach en je geen overwinning kunt behalen voor de club zelf. Het was moeilijk, ook voor mij", bekent Foulon. "We proberen er stapje per stapje uit te komen, dat doet enorm deugd."

Wat de laatste weken onder Defour nog amper gebeurde, is druk vooruit zetten. In de laatste twee duels deed KV Mechelen dat veel meer. Ligt daar toch de sleutel opdat het aanvallend compartiment meer in zijn spel kan komen? "Ik denk het wel. Zeker thuis moet je vol aan de bak, we moeten van niemand bang zijn", zegt Hairemans.

"In deze competitie is ook al gebleken dat we van iedereen kunnen winnen", weet 'Geoffke Deurne Noord'. "Als we er iets meer in geloven, moeten we ons geen zorgen maken. Dat is waar het een beetje aan ontbreekt. We moeten er meer in geloven en dan gaan we nog veel punten pakken."