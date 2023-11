Zeer goed nieuws voor Club Brugge: Ziekenboeg lijkt plots terug kleiner te worden

Daags nadien, op woensdag, kwam er toch al wat positiever nieuws naar buiten over Meijer. Zijn blessure lijkt heel goed mee te vallen, en Club Brugge zou niet moeten anticiperen op een langdurige afwezigheid.

De Nederlander heeft last aan de laterale band van zijn linkerknie. Dat meldt Tomas Taecke van Het Laatste Nieuws op X. Meijer zou binnen een week al opnieuw met de groep mee kunnen trainen.

Dit is erg goed nieuws voor Club en voor de linksback. Meijer kwam net terug uit blessure en er werd al meteen voor het ergste gevreesd. Met Maxim De Cuyper zit er natuurlijk wel steeds een goede vervanger klaar moest Meijer uitvallen.

