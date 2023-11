Stad Brussel is formeel na de hele hetze rond België - Servië

De wedstrijd tussen België en Servië kon niet doorgaan in het Koning Boudewijnstadion door de hevige regenval. Met een zeil willen ze ervoor zorgen dat het zondag tegen Azerbeidzjan geen problemen geeft om wél te spelen.

De afgelopen dagen viel er enorm veel regen in en rond Brussel. Het drainagesysteem werkte niet en daardoor kon de match tegen Servië niet doorgaan in het Koning Boudewijnstadion. Er werd uitgeweken naar Leuven, de kritiek was enorm (lees HIER nog eens wat meer).

De stad Brussel heeft nu een zeil geleend van RSC Anderlecht en dat ondertussen op het veld gelegd. En dus moet er zondag 'gewoon' kunnen gespeeld worden in Brussel. Ze maken zich alvast sterk in de hoofdstad dat dat zal lukken.

Zondag kan er worden gespeeld

“Als de wedstrijd hier woensdag was doorgegaan, had de wedstrijd zondag misschien niet in dit stadion kunnen worden gespeeld", is Pierre Clam, woordvoerder van de Brusselse sportdienst, duidelijk bij Het Nieuwsblad.

"Dan had het veld er te slecht bij gelegen. Nu is het gras in perfecte staat. Zondag zal de grond hier helemaal droog zijn. Er kan zonder probleem worden gespeeld."