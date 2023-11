Commentator blijft bijzonder kritisch na erg pijnlijke dag voor Belgisch voetbal: "Als een derdewereldland"

De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Servië ging niet door in het Koning Boudewijnstadion. Het veld was onbespeelbaar door de hevige regen, maar het stadion zelf is ook al een doorn in het oog van iedereen.

"Het is puur amateurisme. Het is een afgang en blamage voor de Stad Brussel. Als je meer dan 150.000 euro huur vraagt aan de Belgische voetbalbond, mogen die toch op zijn minst verwachten dat het veld in orde is", aldus Peter Vandenbempt woensdag al bij Sporza over de watersnood in Brussel.

Maar het stadion is ook gewoon oud en versleten, volgens de commentator van de radio. "Ik heb me laten vertellen dat de Europese voetbalbond UEFA voor elke match in het Koning Boudewijnstadion een uitzondering moet geven, omdat het ongeschikt is voor internationaal voetbal."

Schrijnend

"Het is een blok aan het been van het Belgische voetbal", gaat hij nu verder in Sporza Daily. "Wij zijn op vlak van infrastructuur een derdewereldland. Het Koning Boudewijnstadion? Dat is een oude barak waar je niet graag naar het voetbal kijkt."

Dat het Eurostadion er nooit gekomen is, is een enorme gemiste kans. Dat vindt ook Guy Vanhengel van Open VLD: " "Inzake comfort geef ik ons nationaal stadion een 2 op 10. Vooral de hospitality is schrijnend."