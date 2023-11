Standard vreest voor het vertrek van groot talent naar de Serie A

Cihan Canak, vorig seizoen een revelatie, heeft het nu moeite om indruk te maken bij Standard. Bij de Rouches moeten ze voorzichtig zijn dat ze hem niet te ver achterlaten, want Italië is niet meer ver weg voor hem.

Cihan Canak kende een goed seizoen onder Ronny Deila, voordat hij onder Carl Hoefkens terugkeerde naar de bank. De jonge Turk heeft sinds het begin van dit seizoen in twaalf wedstrijden gespeeld, maar meestal als invaller.

De getrainde aanvallende middenvelder werkt samen met de voormalige zaakwaarnemer van Romelu Lukaku, de Italiaan Federico Pastorello. Pastorello behartigt ook de belangen van andere topspelers uit de Serie A, waaronder Stefan De Vrij, Matthijs De Ligt en Alex Meret.

In een uitgebreid interview met Tuttomercatoweb, sprak Pastorello over de toekomst van de Standard-speler, die hij rooskleurig inziet.

"Een andere jongen die grote dingen gaat doen is Cihan Canak, een middenvelder van Standard die in 2005 is geboren. Een jongen van Turkse afkomst, maar geboren in België, hij speelde onlangs voor het Turkse Onder-21 team. Hij heeft ongelooflijke dribbelvaardigheden en richt zich graag op zijn tegenstanders, dus hij zal het verschil maken."

Er is geen twijfel mogelijk: hij zal er snel op aandringen dat zijn speler naar de Serie A gaat, vooral als hij een basisplaats bij Sclessin blijft mislopen.