Real Madrid krijgt mokerslag te verwerken

Real Madrid kreeg enorm slecht nieuws te horen. Ze zullen een van hun absolute sterspelers langere tijd moeten missen.

Zo kwam de club zaterdag met het nieuws dat Vinicius Jr. minstens twee maanden lang out is. Zo zal hij dit kalenderjaar niet meer op een voetbalveld te bewonderen zijn.

De Braziliaanse ster liep een blessure op in het EK-kwalificatieduel tegen Colombia. De club onderzocht hem en nu blijkt dat hij een redelijk zware hamstringblessure heeft.

De ziekenboeg bij Real breidt zo opnieuw uit. Eduardo Camavinga botste op de training van Frankrijk met Ousmane Dembélé waardoor ook hij een aantal weken out is. Natuurlijk kunnen we ook niet vergeten dat Thibaut Courtois nog steeds in de lappenmand ligt.