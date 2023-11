14 goals voor Frankrijk: "Dit is respect tonen voor je tegenstander'

In hun EK-kwalificatiewedstrijd won Frankrijk met 14-0 van Gibraltar. De bezoekers speelden een groot deel van de match met zijn tienen.

Frankrijk scoorde tegen voetbaldwerg maar liefst 14 keer. Achteraf kreeg bondscoach Didier Deschamps kritiek dat hij het wat rustiger had kunnen doen en de tegenstander niet zo hoefde te vernederen.

De Franse bondscoach was echter heel erg duidelijk in zijn antwoord op die vragen. “Dit is respect tonen voor je tegenstander”, zei hij op de persconferentie. “Als je doelpunten kan maken, dan moet je die ook scoren.”

Frankrijk is door de overwinning tegen Gibraltar zeker van een plaats als reekshoofd op het EK van volgend jaar in Duitsland. “Dat was belangrijk voor ons. We wilden voorkomen dat we in een situatie terecht zouden komen waarin we minder controle hebben, zoals bij het laatste EK”, gaat Deschamps verder.

“Het is ook belangrijk om steeds hogere doelstellingen te stellen en niet tevreden te zijn met wat we hebben. We gaan dinsdag dan ook niet naar Griekenland om er even een vriendelijk potje van te maken.”