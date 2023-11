Domenico Tedesco hakt de knoop door en maakt al grote beslissing voor wedstrijd tegen Azerbeidzjan

De Rode Duivels spelen zondagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Voor welke elf zal Tedesco deze keer kiezen?

Tijdens de persconferentie was Domenico Tedesco zoals gewoonlijk vrij open over het onderwerp, maar liet sommige zaken in het midden. De coach legde uit dat in de verdediging de tandem Vertonghen-Faes zou worden opgesteld en dat Tedesco "geen reden zag om te veranderen".

Een kleine verrassing: op de rechtervleugel werd verwacht dat Dodi Lukebakio zou starten, maar Sacha Tavolieri meldt dat Tedesco uiteindelijk de voorkeur gaf aan Johan Bakayoko. Een belangrijke beslissing, gezien het groeiende belang van beide spelers voor club en land in de afgelopen maanden.