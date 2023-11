Bondscoach heeft enorme lof voor onverwachte Duivel: "Ik hoop dat hij blijft spelen, hij is zo nuttig voor ons"

Toch wel een verrassing in de basisopstelling van Domenico Tedesco. Terwijl iedereen Youri Tielemans naast Orel Mangala had verwacht, stond daar ineens toch Aster Vranckx. Achteraf gaf hij daar meer uitleg over.

Als vervanger van Onana denk je toch meteen aan één van de meest ervaren spelers in de kern. Maar Tielemans moest wel op de bank beginnen. "Kijk, Aster is een heel goeie spelers. Heb je hem in de duels gezien? Op de tweede ballen? Hij is heel sterk en voor mij de beste vervanger voor Onana", legde Tedesco uit.

Tielemans is meer een man voor de opbouw hoger op het veld voor Tedesco. "We wilden stabiel blijven. Er stonden zes spelers op het veld wiens grootste taak was om voor diepgang te zorgen. Die enkel moesten aanvallen. Dan moet je vier spelers hebben om de counters te controleren."

Het probleem van Tedesco: Vranckx staat nog maar sinds kort in de basis bij Wolfsburg en is niet zeker van zijn plaats. Tot volgende zomer zal hij moeten spelen. "Hij was vandaag de beste keuze, maar hij is zo nuttig voor ons. Ik hoop dan ook dat hij blijft spelen."