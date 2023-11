Frank Raes komt scherp uit de hoek over Thibaut Courtois

Domenico Tedesco mag tevreden terugblikken op zijn EK-kwalificatiecampagne. De Rode Duivels deden wat ze moesten doen.

Groepswinst en als reekshoofd naar het EK in Duitsland. Al mochten we eigenlijk niet minder dan dat verwachten van de Rode Duivels en bondscoach Domenico Tedesco.

Toch waren er, mocht het fout gelopen zijn, enkele verzachtende omstandigheden in te roepen. Zo moest de Duitser sterkhouder Kevin De Bruyne heel wat matchen missen en ook de discussie met Thibaut Courtois over de aanvoerdersband was iets wat beter niet gebeurd was.

Toch hebben de Rode Duivels gedaan wat ze moesten doen, vaak niet in de meest ideale omstandigheden en geregeld ook met twijfels bij bepaalde namen of linies van de nationale ploeg.

Frank Raes komt scherp uit de hoek in het dossier Courtois. “Ik vind het knap van Tedesco dat hij in heel die ruzie met Courtois zo rechtlijnig is gebleven. Je moet het maar doen als jonge bondscoach”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“We zullen wel zien of Courtois er in Duitsland zal bij zijn. Het is eigenlijk best straf dat we ons daar op dit moment nog niet al te veel zorgen over maken. Dat zegt veel over de positieve vibe die rond onze nationale ploeg hangt.”