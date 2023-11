Intussen bij onze ex-coach Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo zal blijven spelen zolang hij bondscoach is

Intussen bij Portugal en onze ex-bondscoach... Roberto Martinez heeft Portugal met een perfect rapport richting het EK gestuurd. De Spanjaard kreeg veel kritiek na zijn eerste selecties, maar heeft wel gelijk gekregen.

Portugal won tegen IJsland (2-0) in de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK 2024. Ondanks dat hij niet wist te scoren, werd Cristiano Ronaldo toch gecomplimenteerd door Roberto Martínez tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

Ondanks talloze pogingen slaagde Cristiano Ronaldo er niet in te scoren tijdens de overwinning van Portugal tegen IJsland afgelopen zondagavond (2-0). Het was een wat mindere wedstrijd voor de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or, maar desondanks verdiende hij lof van zijn bondscoach.

Tijdens de persconferentie prees Roberto Martínez de toewijding van CR7 in het Portugese shirt: "Ronaldo is een voorbeeld. Hij is 38 jaar oud, heeft meer interlands dan welke andere speler dan ook ter wereld. Maar hij heeft de honger van een 18-jarige speler. Zijn kracht werkt aanstekelijk in de kleedkamer."