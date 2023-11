Vincent Kompany komt met bekentenis na moeilijke start met Burnley

Burnley promoveerde afgelopen seizoen naar de Premier League. Tot nu toe raapte de ploeg van Vincent Kompany nog maar vier punten.

Burnley en Vincent Kompany werden vorig seizoen kampioen in The Championship. Ondanks heel wat inkomende transfers blijft de stap naar de Premier League duidelijk zeer groot, want tot nu toe konden er maar vier punten gepakt worden.

Vincent Kompany bekent op een persconferentie echter dat hij verwacht had dat de terugkeer in de Premier League ontzettend zwaar zou zijn.

“Ik zal mezelf nooit laten meeslepen in een situatie waarin ik niet kijk naar de context van deze competitie en naar de context van wie we zijn en waar we zijn”, klonk het. “Ons doel is om beter te presteren en in de competitie te blijven, maar er is geen scenario waarin het geen moeilijke weg is.”

“Er is een kloof die je moet dichten en het dichten van die kloof vergt een enorme inspanning en dat is wat wij proberen te doen. Ik had aan het begin van het seizoen kunnen voorspellen dat wanneer je aan het hoogste niveau wordt blootgesteld, dit je tot fouten dwingt.”

Het is ondertussen al een hele leerschool geworden. “Wat mij zou frustreren is dat als er ooit een gebrek aan inzet zou zijn, mijn bloed zou gaan koken. Maar er is geen gebrek aan inzet. Er is een hele ploeg die elke dag alles doet wat ze kunnen en hard werkt.”