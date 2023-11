Dit is de prijs die AS Roma zal moeten betalen voor Romelu Lukaku

Is de Romelu Lukaku-saga binnenkort voorbij? Chelsea heeft naar verluidt zijn prijs vastgesteld.

Zal Romelu Lukaku, die de laatste tijd in vuur en vlam stond bij de Duivels, een rustige zomer beleven tijdens de mercato? Chelsea hoopt in ieder geval de bladzijde om te slaan en van hun speler af te geraken.

De Rode Duivel werd afgelopen zomer uitgeleend aan AS Roma na een gekke paar weken vol wendingen. Maar zal de Italiaanse club de nodige stappen ondernemen om hem definitief over te nemen?

Chelsea stelt prijs vast voor Lukaku

Naast de prestaties van Big Rom dit seizoen, zullen ze in Rome ook moeten kijken naar de prijs die ze op tafel moeten leggen om hem over te nemen.

Volgens Daniele Longo van Calciomercato hebben de Blues een prijskaartje van 38 miljoen euro geprikt op de Rode Duivel. Is dat te veel voor een speler van zijn leeftijd, of is het het meer dan waard voor een club als Roma?