KRC Genk boekt recordomzet in opvallende situatie

Een aantal clubs deelden dit jaar al een recordomzet mee. KRC Genk mag zich nu bij dit lijstje aansluiten.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van KRC Genk werd de jaarrekening voorgesteld. Die ziet er ook dit jaar niet slecht uit voor de Limburgers.

"Ondanks het wegblijven van Europees voetbal stegen de opbrengsten in Genk met 27,7 miljoen euro, tot 88,4 miljoen euro in totaal", klinkt het op de clubwebsite. "Opvallend is dat die recordomzet werd behaald in een seizoen zonder Europees voetbal en de daarbij horende sportieve inkomsten."

"De omzet valt voornamelijk terug te brengen tot het gevoerde transferbeleid waarbij een groei werd genoteerd van 26,5 miljoen euro t.o.v. het boekjaar 2021-2022, tot een totaal van 50 miljoen euro." De abonnementen- en ticketverkoop steeg ook met 20% in Genk.

"Alle plussen en minnen opgeteld kan KRC Genk opnieuw een groene jaarrekening presenteren met een positief resultaat van 261.000 euro. Het eigen vermogen blijft vandaag zo staan op 68,4 miljoen euro. Een noodzakelijke buffer om ook in de toekomst eventueel op terug te vallen en om ook opnieuw aan te vullen opdat KRC Genk de sportieve competitiviteit blijvend kan waarborgen", besluit de club.