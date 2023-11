Ferme boete voor Schotse topclub Celtic omwille van... Palestijnse vlaggen

De Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft de Schotse landskampioen en competitieleider Celtic veroordeeld tot het betalen van een boete van in totaal 29.000 euro voor ongeregeldheden met fans in de tribunes tijdens het Champions League-duel van vorige maand in eigen huis tegen Atlético Madrid.

Aanhangers van Celtic zwaaiden toen met Palestijnse vlaggen, hetgeen voor de UEFA een "provocerende en aanstootgevende boodschap" is. De club had nochtans op voorhand gevraagd geen vlaggen of spandoeken mee te nemen naar het stadion. De UEFA legde een boete op van 17.500 euro. Daarnaast volgden er nog boetes van 8.000 en 3.500 euro, respectievelijk voor fans die enkele passages blokkeerden en het afsteken van vuurwerk. Ook Atlético kreeg een boete van 3.000 euro voor vuurwerk. Daarnaast kreeg de Spaanse club een waarschuwing voor het "ongepaste gedrag" van het team. (Belga)