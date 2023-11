17 KV Mechelen-supporters worden vervolgd voor freefights, verdediging is opmerkelijk: "Het is een soort sportactiviteit"

17 supporters van KV Mechelen moesten vandaag voor de rechter verschijnen. Ze worden beschuldigd van het organiseren van freefights en er ook aan deel te nemen. De speurders vonden via een groepchat vijf georganiseerde gevechten terug. De advocaten van de beklaagden pleitten dat het om 'sport' ging.

Voor de vier freefights in België - tegen supporters van La Louvière, Sint-Truiden, Club Brugge en Cercle Brugge - werden de 17 vervolgd. Er werden werk- of celstraffen gevorderd.

"Ieder had zijn rol: van vechter tot chauffeur of toeschouwer. Omdat het georganiseerd was, gaat het voor ons om een vereniging van misdadigers. Deze freefights zijn strafbaar. Ook al geeft iedereen toestemming", klonk het in de rechtbank.

Sport die in zijn kinderschoenen staat

Maar de advocaten haalden aan dat het eigenlijk om een georganiseerde sport gaat. “Wanneer er gevochten wordt binnen de muren van een boksclub dan zijn die gevechten allemaal gerechtvaardigd. Eigenlijk zijn er maar weinig verschillen met hetgeen er hier is gebeurd”, zei advocaat Jomme Vaganée.

"Bij zulke freefights wordt er afgesproken maar is er ook respect voor mekaar. Het is een soort sportactiviteit. Misschien wel een sport die nog in haar kinderschoenen staat", noteerde GvA tijdens de zitting.

“Er is toestemming van alle partijen, er zijn spelregels en iedereen gedraagt zich als een sportbeoefenaar. Daarnaast zijn er overeenkomsten qua leeftijd, zijn er scheidsrechters aanwezig en is er een sporttenue dat wordt gedragen”, stelden advocaten Saïd Aboulakil en Frédéric Thiebaut.