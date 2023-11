📷 Zo zou het shirt van de Rode Duivels eruit kunnen zien op EURO 2024

Na de overwinning op Azerbeidzjan heeft België zich officieel verzekerd van de eerste plaats in zijn kwalificatiegroep en een plaats in pot 1 voor Euro 2024.

Hoewel er niet zo hard naar wordt uitgekeken als in voorgaande edities, hebben de Duivels goede motivatie gekregen door hun kwalificatiewedstrijden. Ook is er het voordeel dat ze met minder druk kan de nieuwe generatie grootse dingen kunnen bereiken.

Terwijl de spelers van Domenico Tedesco hun tegenstanders pas vanaf 2 december zullen kennen, zie je hier hoe het shirt dat ze zullen dragen van 14 juni tot, laten we hopen, 14 juli eruit zou kunnen zien.

šŸ‡§šŸ‡ŖšŸ‘•| Here’s what the Belgium jersey could look lIke for #EURO2024, what do you think? šŸ‘€



