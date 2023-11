Hét enfant terrible slaat opnieuw toe: auto totaal los, ademtest geweigerd, geen rijbewijs

Balotelli, momenteel spelend voor het Turkse Adana Demirspor, raakte gisteravond in zijn geboortestad Brescia omstreeks 20.30 uur van de weg. Hij belandde met zijn zwarte Audi Q8 vol tegen een betonnen muurtje. Uit de beelden hieronder is te zien hoe hij uit zijn volledig vernielde auto wordt gehaald en verzorgd wordt.

De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Wel is op videobeelden te zien dat de spits wankelend zijn auto verlaat en op sommige foto’s wordt hij zelfs door agenten tegen de grond gehouden.

Balotelli werd volgens het plaatselijke ‘Giornale di Brescia’ ter plaatse onmiddellijk verzorgd en de politie heeft vervolgens geprobeerd om hem een blaastest te laten afleggen. Maar de voetballer zou hebben geweigerd nadat een eerste indicatieve ademtest een positief resultaat gaf. Hij zou zijn rijbewijs niet op zak hebben gehad.

Mario Balotelli crashed his £100k Audi Q8 last night in Brescia. Thankfully, nobody was hurt 🙏🏾 pic.twitter.com/0QN2LxeYK3