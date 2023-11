Kompany moet negatieve spiraal omkeren en tijd begint te dringen: "Ik zie oplossingen"

Vincent Kompany zit in een penibele situatie met Burnley. Na 12 wedstrijden pakte de promovendus slechts 4 punten. Voor Nieuwjaar zal hij het tij toch nog moeten keren of een terugkeer naar The Championship lijkt al een zekerheid.

Intussen hebben ze Everton naast zich gekregen, dat tien punten aftrek kreeg na het overtreden van de FFP-regels "Daar ben ik niet mee bezig", zei hij op zijn persconferentie. "Ik wil geen aandacht besteden aan zaken waar ik geen controle over heb. We focussen op onze eigen resultaten. Het heeft geen zin om naar andere teams te kijken."

Ik blijf geloven

"Ik heb hier een taak die te belangrijk is om afgeleid te raken. We willen de resultaten omkeren. We zitten in een overlevingsmodus en dan ga je terug naar de essentie. Mijn absolute prioriteit is om Burnley in deze competitie te houden."

Kompany moet iets proberen om het tij te keren. "Ik zal tot het laatste moment blijven geloven. We moeten er niet aan twijfelen dat we een reeks kunnen neerzetten. Het gaat om details, soms op individueel niveau, maar ik zie oplossingen en dat is mijn taak als manager."