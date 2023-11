België of Nederland favoriet op het EK? Johan Boskamp is bikkelhard: "In hun geloof ik geen seconde"



België en Nederland konden zich plaatsen voor het EK 2024 in Duitsland. Johan Boskamp laat zich uit over de kansen van beide ploegen. De Rode Duivels konden overtuigend winnen van Azerbeidzjan, al is dat natuurlijk geen topland. Maar toch wil zo'n knalprestatie wel iets zeggen. "Dat wel, ja. Jongens als Doku en Bakayoko zijn een plezier om naar te kijken", merkt Boskamp op bij Het Belang van Limburg. Toch ziet hij geen favoriet in de Rode Duivels. "Daarvoor ga ik naar het stadion. En dan moeten De Bruyne en hopelijk ook Courtois nog terugkeren. Ik beweer ook niet dat jullie geen goeie ploeg hebben, maar ik schat een aantal andere landen toch nog hoger in." Voor Nederland is Boskamp bikkelhard. "Néé joh. Daar geloof ik geen seconde in. Zelfs niet als ze compleet zijn. Ook Spanje en Italië reken ik niet bij de kanshebbers." "Spanje heeft een leuke, jonge ploeg, maar mist nog toernooiervaring. En Italië mag al heel blij zijn dat ze zich gekwalificeerd hebben. Oekraïne had het meer verdiend", besluit Boskamp.



