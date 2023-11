Een flitsende Johan Bakayoko krijgt met PSV het clubrecord in het vizier

Johan Bakayoko is één van de smaakmakers bij PSV. Dit liet hij wederom zien tegen FC Twente. Noa Lang maakte zijn rentree na blessureleed.

Twente maakt het zichzelf moeilijk

Twente is aan een sterk seizoen bezig, maar had het niet gemakkelijk met PSV. Zeker niet nadat ze na 20 minuten met 10 man verder moesten. Hilgers speelde de bal te ver van de voet en wou dit corrigeren met een tackle. Dit liep mis en nadat de VAR de beelden had bekeken mocht hij met een rode kaart zich naar de kleedkamers begeven.

Bakayoko opent zijn rekening

PSV verhoogde de druk onder leiding van wederom een sterke Bakayoko. Het was echter wachten tot de toegevoegde tijd. Bakayoko speelde een cruciale rol in die counter door het overzicht te bewaren terwijl hij van rechts naar het centrum sneed. De Rode Duivel bracht Veerman in stelling en die scoorde de 0-1.

De zevende assist in de Eredivisie van Bakayoko die een enorme belangrijke rol aan het opnemen is bij PSV.

Na een voorzet van Bakayoko wilde Lozano de bal terugkoppen voor het doel, richting Luuk de Jong. Het was Robin Pröpper die de bal tegen zich aan kreeg en de Twente-captain klopte onbedoeld van dichtbij zijn eigen kapitein.

Rentree Noa Lang

Omwille van een hamstringblessure die hij opliep op 8 oktober stond Noa Lang een aantal wedstrijd aan de kant. Bij de 0-2 stond was het tijd voor Lang om zijn rentree te maken.

Zo kon hij minuten maken om zich voor te bereiden voor de twee belangrijke wedstrijden van de komende week. Zo kijkt PSV namelijk FC Sevilla in de ogen in de Champions League en volgend weekend wacht Feyenoord in de Eredivisie.

Johan Bakayoko maakt het af

PSV controleerde de wedstrijd met een man meer, maar volgens Bakayoko was dit nog niet genoeg. Na een goede dribbel bleef hij koelbloedig en zette hij de 0-3 eindstand op het bord. Nu was Tillman de aangever van dienst.

PSV op recordjacht

Dankzij deze overwinning heeft PSV nu 13 wedstrijden op rij gewonnen. Ze evenaren het record van het seizoen 2018/2019. Het record in de Eredivisie staat ook op naam van PSV en is 17 overwinningen op rij in het seizoen 1987/1988.