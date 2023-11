Dé grote verrassing van het seizoen blijft het doen: "Kans bestaat dat ik het met hen doe tot winterstop"

Cercle Brugge deed het tegen KAS Eupen opnieuw prima. Door de nieuwe driepunter rukten ze op naar een erg knappe vierde plaats. Uiteraard was coach Miron Muslic dan ook een gelukkig man.

Voor een keertje was het niet Kevin Denkey die scoorde. "Of ik baal dat ik weer niet heb gescoord? Zolang we winnen is het goed, en ik heb in de interlandperiode wel kunnen scoren", kon de aanvaller er wel om lachen tegenover Sporza.

"Het maakt me vooral blij dat spelers hebben gescoord die nog niet veel hebben kunnen scoren. Dat wil zeggen dat we als ploeg niet alleen afhankelijk zijn van Denkey", pikte coach Muslic meteen in. Het gevaar komt van alle kanten bij De Vereniging dus.

Centraal duo op het middenveld maakt indruk

In alle linies gaat het goed met Cercle Brugge, want achterin was er een nieuwe clean sheet - deugddoend voor de coach - en Minda en Olaigbe wisten hun eerste doelpunt op Jan Breydel te maken. Bovendien deed het centrale duo op het middenveld het ook prima.

"De Wilde en Lemaréchal zijn allebei twintig jaar, maar ze hebben dat uitstekend gedaan als buffers voor mijn verdediging. De kans is er dat ik met hen doorga tot de winterstop", aldus Muslic bij Het Laatste Nieuws. Francis, Lopes en Van Der Bruggen zijn langere tijd onbeschikbaar bij Cercle Brugge.