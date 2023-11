PSV-coach Peter Bosz is streng voor Rode Duivel Johan Bakayoko: "Dit is dom"

Johan Bakayoko is bezig aan een goed seizoen bij PSV. Na 13 wedstrijden staat de club uit Eindhoven eerste in de stand.

Die eerste plek is mede te danken aan Rode Duivel Johan Bakayoko. De 20-jarige aanvaller kon dit seizoen al drie keer scoren. Bovendien gaf de Belg ook zeven assists in de competitie.

Ondanks zijn goede prestaties is de coach van PSV toch streng voor Bakayoko. Na de wedstrijd tegen Twente, waarin Bakayoko scoorde en een assist gaf, reageerde Peter Bosz over een fase waarin hij bijna zijn tweede gele kaart kreeg.

“Je kunt wel zeggen dat het lichtjes is, maar hij heeft al geel op zak. Doe dat dan niet”, vertelde Peter Bosz aan ESPN. “Het is niet heel veel, maar toch. Dit is stom van hem. Dat heb ik hem ook al verteld.” Bij een tweede gele kaart zou Bakayoke de topper tegen Feynoord missen.