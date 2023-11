'Chelsea richt pijlen op hét aanvalsduo van Napoli en... zet in één adem maar liefst zeven aanvallers op de wenslijst'

Chelsea FC wil zich in januari versterken. Dé prioriteit: een aanvaller. En de Londenaren nemen meteen het zekere voor het onzekere.

The Daily Mirror weet dat Chelsea FC niet één of twee, maar zeven (!) aanvallers op de wenslijst heeft gezet. Al moet er een kanttekening bij: ook The Blues beseffen dat het héél lastig wordt om in de wintermercato een topspits vast te leggen.

Met stip bovenaan de verlanglijst: Victor Osimhen en Khvicha Kvaratskhelia. SSC Napoli wil het contract van de voormalige aanvaller van Sporting Charleroi én van Kvaradona openbreken, maar die gesprekken lopen allesbehalve vlot. Met PSG is er echter héél zware concurrentie. Voor beide aanvallers.

Verder op lijst: Ivan Toney, Evan Ferguson, Santiago Gimenez, Benjamin Sesko en Victor Boniface. De conclusie: geen enkel van voorgenoemde spelers mag deze winter vertrekken. En dus moét Chelsea clubs én spelers overtuigen met... héél véél geld.