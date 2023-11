Het examen van Ronny Deila komt eraan: Noorse coach van Club Brugge heeft deze héél duidelijke opdracht gekregen van bestuurskamer

Club Brugge weet opnieuw wat winnen is. Ronny Deila leidde zijn troepen afgelopen weekend naar een broodnodige zege op het veld van OH Leuven. Al komt het echte examen van de blauw-zwarte coach er nog aan.

Ronny Deila geniet dan wel nog steeds het vertrouwen van de bestuurskamer, maar de coach van Club Brugge heeft enkele voorwaarden meegekregen om ook in 2024 nog op dezelfde stoel te zitten. Dé vraag die Vincent Mannaert en co beantwoord willen zien: is de Noor in staat om blauw-zwart voor de prijzen te laten spelen?

In de competitie - Club Brugge gaat ervan uit dat het ook na de jaarwisseling nog actief zal meestrijden op drie fronten - is een nederlaag simpelweg uit den boze. De West-Vlamingen hebben sowieso een inhaalrace te rijden. Dan is puntenverlies - een gelijkspel links of rechts kan altijd - geen optie meer.

© photonews

Het blauw-zwarte programma in de Jupiler Pro League: Standard thuis, Mechelen uit, Gent thuis, RWDM uit en Union SG thuis. Bart Verhaeghe en Mannaert vragen niet meteen een vijftien op vijftien, maar wél een signaal. Kan Club Brugge ook tegen Standard, Gent en Union eindelijk overtuigen?

Géén figurantenrol

Kan Deila ervoor zorgen dat blauw-zwart in play-off 1 géén figurantenrol vertolkt, maar wél nog meespeelt om de prijzen? Enkel met enkele referentiematchen kan de Noor zijn vel redden. En natuurlijk door zo weinig mogelijk puntenverlies te lijden...