'Real Madrid zoekt aanvallende versterking, maar... stuurt aangeboden topspits zonder verpinken wandelen'

Real Madrid wil zich in januari versterken in het aanvallende compartiment. De Spaanse grootmacht slaagde er afgelopen zomer eigenlijk niet in om het vertrek van Karim Benzema op te vangen. En dus dringt een oplossing zich op.

De natuurlijke opvolger van Karim Benzema is Kylian Mbappé, maar de Fransman maakt pas deze zomer de transfervrije overstap - of daar gaan we toch van uit - naar het Estadio Santiago Bernabeu. Een tussenoplossing dringt zich dan ook op.

Temeer omdat Vinicius Junior de aanval niet kan blijven dragen. De Braziliaan ligt overigens in de lappenmand en dan is het meteen duidelijk dat de creativiteit van De Koninklijke in vrije val gaat. En dan moeten de drukste maanden nog komen.

Moeilijk karakter

Volgens de Spaanse media is Mauro Icardi aangeboden bij Real Madrid. De aanvaller haalt bij Galatasaray SK opnieuw zijn beste niveau. Florentino Perez heeft echter geen trek in de komst van de Italiaan. De voorzitter van Real Madrid vreest immers herrie als hij op een dag niét in de ploeg zal staan...