Tactisch experiment geslaagd voor Ronny Deila, maar wijst matchwinnaar wel op werkpunt

Ferran Jutgla was de matchwinnaar voor Club Brugge tegen OH Leuven. De Spanjaard speelde wel niet vanop zijn vertrouwde positie.

Ronny Deila experimenteerde tegen OHL door met Thiago en Jutgla te starten. Wel niet naast elkaar, want Jutgla speelde vooral vanop de linkerflank. "Vanop links, als tweede spits… Ferran is een heel intelligente speler die meerdere posities aankan", zei Deila achteraf.

"Hij heeft vorig seizoen lang met een blessure gespeeld, maar nu groeit hij naar zijn beste vorm toe. De laatste wedstrijden was hij heel goed. Hij moet soms nog iets efficiënter zijn, maar hij creëert ontzettend veel voor ons. Hopelijk kan hij deze lijn doortrekken."

Jutgla scoorde wel op mooie wijze de 0-1, maar liet oog in oog met doelman Leysen liet de Spanjaard nog de 0-2 liggen. Iets wat Club net niet zuur opbrak tegen OH Leuven.

Ook Jutgla had nog iets te zeggen over zijn andere positie. "Als winger spelen bevalt me wel. Ik krijg zo heel veel ruimte en vrijheid. En uiteindelijk doe ik gewoon wat de trainer vraagt om het team te helpen", zei de Catalaan.

Lange blessure

Jutgla scoorde voor de derde keer dit seizoen en lijkt een moeilijke periode van blessures eindelijk te kunnen afsluiten. Vorig seizoen kampte hij bijvoorbeeld met pijn in de liesstreek, waar hij ook lang last van had.

"Een lastige periode. Ik heb enorm afgezien. Je wil elke dag trainen en voetballen, maar dat ging gewoon niet. Er kon ook niets aan veranderd worden. Nu ben ik terug en wil ik zoveel mogelijk kansen afmaken en scoren.