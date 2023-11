Zo gaf de nieuwe staff Standard een make-over en begonnen de Rouches zoals KAA Gent te spelen

Tijdens de internationale onderbreking voerde Standard een aantal wijzigingen door in de staff en verwelkomde het Bernd Thijs en José Jeunechamps.

Voordat Standard zijn spelers naar de nationale ploeg lieten gaan, leed de club een zware 6-0 nederlaag bij Antwerp. Zoals we allemaal weten, laat zo'n uitslag soms zijn sporen na. In de nasleep besloot het management van Standard één ding te veranderen: Carl Hoefkens zo goed mogelijk omringen. En dus kwamen Bernd Thijs en José Jeunechamps.

"Bernd heeft hier zijn opleiding genoten en speelde vier jaar in het eerste elftal. José Jeunechamps kent de club ook door en door", vertelde de coach van de Rouches op een persconferentie na de 1-0 overwinning op Genk op zaterdagavond. En het minste wat we kunnen zeggen is dat de komst van de twee mannen merkbaar was op het veld.

Standard in KAA Gent-jasje

Het systeem dat ingevoerd werd is duidelijk een aanpassing op wat Bernd Thijs heeft gezien bij KAA Gent. Een 3-5-2 systeem met twee spitsen op zoek naar ruimte: het is puur 'Buffalo'. Maar dit systeem werd een beetje aangepast, vooral in termen van defensieve positionering. Standard speelde lager op het veld dan Gent, en de aanwezigheid van O'Neill, die vlak voor zijn verdediging bleef om de as af te sluiten tijdens defensieve omzettingen, waren varianten die Standard meer stabiliteit gaven.

We zagen ook een lang spel dat nauwkeuriger en gecontroleerder was dan de afgelopen weken. De bal lag vaak voor de voeten van de spitsen in plaats van diep in het strafschopgebied.

Het werk van de nieuwe staff

José Jeunechamps bracht zijn orde in het team, zowel op vlak van positionering als stilstaande fases. De defensieve opstelling werd ook verbeterd, met de nadruk op pressing naar het afsnijden van passlijnen. Vooral naar Heynen en de twee vleugelspelers, Paintsil en Baah. Door tussen een pass van Heynen richting de flank te zitten, volgde dan ook het doelpunt.

Het werk van Hoefkens en zijn nieuwe staf was meteen merkbaar. Maar zoals de coach zei: "We zijn nog nergens, en elke week zullen we opnieuw moeten werken". De komende dagen zullen dus druk zijn voor de trip naar Brugge.