Dit zijn de drie 'vuilste ploegen' uit de Jupiler Pro League

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League is voor de helft afgewerkt. Tijd om er wat statistieken bij te halen.

Competitieleider Union SG is in heel wat cijfermateriaal van de eerste helft van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League de beste.

Als we het klassement van de ploegen met de meeste overtredingen erbij halen, dan heb je zogezegd het lijstje met de ‘vuilste ploegen’ van de competitie.

Union SG is met 195 overtredingen in de gespeelde wedstrijden de ‘vuilste ploeg van het land’ momenteel, op de voet gevolgd door Cercle Brugge met 1 overtreding minder. RWDM maakt de top drie volledig met 187 gemaakte fouten.

STVV is dan weer de properste ploeg momenteel. Zij maakten slechts 140 fouten dit seizoen. Nummer twee is KAA Gent met 154 overtredingen, Royal Antwerp FC maakt de top drie compleet met 158 fouten.

Het is uitkijken wat het tweede deel van de reguliere competitie brengt. Union SG weet als geen ander gebruik te maken van fouten om het spel van een tegenstander aan banden te leggen. Het is uitkijken of scheidsrechters dat blijven toelaten op die manier.