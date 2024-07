🎥 Jonge Belg laat van zich spreken in Europa League en redt de meubelen voor Ajax Amsterdam, Cercle en Gent kennen hun tegenstander ook bijna

Afgelopen donderdag namen verschillende grote clubs deel aan de Europa League, in de tweede kwalificatieronde. Ajax Amsterdam heeft de zege veiliggesteld, mede dankzij de jonge Belg Mika Godts. Een overzicht van alles wat er gebeurde.

Ajax Amsterdam ontving de bescheiden club Vojvodina, de vierde van het laatste kampioenschap in Servië, maar slaagde er niet in zich volledig veilig te stellen voor de terugwedstrijd. De Ajacieden wonnen slechts met 1-0 in deze tweede kwalificatieronde van de Europa League.

Het was een doelpunt gescoord door Branco van den Boomen op een assist van Mika Godts, die inviel in de 67e minuut. Een mooie voorzet was het na een sierlijke beweging op de linkerflank en goed voor de bevrijding op vijf minuten van het einde. Het was de vierde assist van Godts bij Ajax en de eerste van dit seizoen.

🎥🅰️| Mika Godts ASSIST 🆚 Vojvodina



86th minute assist for the winner in the 1st leg of the Europa League Qualification round! ✨#UEL #AJAVOJpic.twitter.com/TEunhgnCnD — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) July 26, 2024

In de andere wedstrijden waren er weinig verrassingen, maar wel nog de nodige spanning voor de terugwedstrijden. SC Braga domineerde Maccabi Petah Tikva (2-0), terwijl Rapid Vienna ging winnen bij Wisla Krakow (1-2).

Veel interessante duels op donderdagavond

Sheriff Tiraspol werd verrast op eigen veld door Elfsborg (0-1), en Panathinaikos moet voorzichtig blijven in de terugwedstrijd na hun nipte overwinning (2-1) tegen Botev Plovdiv. Tenslotte won Trabzonspor bij Ruzomberok mede dankzij een geweldige assist van de voormalige Rouches-speler Cihan Canak, terwijl Cercle Brugge niet verder kwam dan een gelijkspel bij Kilmarnock in Schotland.

Molde won dan weer met 3-1 tegen Silkeborg. De winnaar van dat duel speelt tegen Cercle Brugge (als zij doorgaan) in de Europa League, de verliezer zou tegen KAA Gent uitkomen.

De uitslagen op een rijtje

Wisla Krakow 1 - 2 Rapid Wenen

Ruzomberok 0 - 2 Trabzonspor

Kilmarnock 1 - 1 Cercle Brugge

Ajax Amsterdam 1 - 0 Vojvodina

SC Braga 2 - 0 Maccabi Petah Tikva

Sheriff Tiraspol 0 - 1 Elfsborg

Panathinaikos 2 - 1 Botev Plovdiv

Corvinul 0 - 0 Rijeka

Molde 3 - 1 Silkeborg