'Manchester United wil absolute toptrainer binnenhalen voor volgend seizoen'

Manchester United lijkt voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. En dat zou wel eens een heel grote naam kunnen worden.

Erik ten Hag is momenteel aan de slag als trainer van Manchester United. Nadat hij overkwam van Ajax pakte hij in zijn eerste seizoen de derde stek. Nu loopt het wat minder, met een zesde plaats in de Premier League.

De Engelse club denkt daarom aan een andere trainer voor volgend seizoen en wil daarbij heel hoog mikken. Man United wil profiteren van het feit dat het contract van Carlo Ancelotti bij Real Madrid op het einde van dit seizoen afloopt.

Volgens Mundo Deportivo heeft Manchester United al een eerste voorstel gedaan aan de Italiaan om vanaf volgend seizoen de sportieve teugels in handen te nemen. Eerder was Ancelotti in de Premier League al aan de slag bij Chelsea en Everton.

Hij won de Champions League bij Real Madrid en AC Milan telkens twee keer. Met zijn vier titels is hij recordhouder. Ancelotti werd ook landskampioen in Engeland (Chelsea), Duitsland (Bayern München), Frankrijk (Paris Saint-Germain), Italië (AC Milan) en Spanje (Real Madrid).

Real Madrid wil Ancelotti graag aan boord houden en zal ongetwijfeld nog een nieuw voorstel doen aan hun trainer. Ook in Brazilië wordt aan de Italiaan gedacht. Hij kan er bondscoach worden, als opvolger van Tite die vorig jaar in december ontslagen werd.