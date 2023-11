Probleemgeval bij Anderlecht en waarschijnlijk nieuwe kansen voor afgeschreven speler: te goed voor tribune

Alles lijkt momenteel op rolletjes te lopen bij Anderlecht. Af en toe eens een mindere prestatie, maar de punten zijn er wel. Winst in de derby, vlotscorende aanvallers, afgeladen stadions... En toch werd het zondag alweer duidelijk dat er een probleemgeval in de kern zit.

We hebben het hier over Alexis Flips. Een heel goeie voetballer, dat zeggen zijn ploegmaats ook. Maar... hij heeft heel grote moeite met de transitie van de Ligue 1 naar de Jupiler Pro League. Het is een heel andere stijl van voetballen en dat krijgt hij voorlopig niet onder de knie.

Flips schuwt de duels

Flips begon indrukwekkend tegen Westerlo, een ploeg die toen heel veel ruimte weggaf, maar deemsterde daarna weg. In de Ligue 1 ligt er in de meeste matchen plaats tussen de linies, maar die krijg je niet in België. De korte mandekking die hij meestal op zich krijgt, maakt het hem moeilijk.

De 23-jarige Fransman heeft nooit echt aan zijn fysiek moeten werken, want technisch kon hij wel zijn mannetje staan. In de JPL wordt hij in de duels opzijgeschoven. De technische en medische staf hebben dat ook al opgemerkt en laten hem eraan werken.

Maar voorlopig kan hij zijn stempel niet drukken en verliest hij de concurrentiestrijd met Thorgan Hazard, Mario Stroeykens en straks ook nog Francis Amuzu. En dan is er nog een speler die op zijn positie hem waarschijnlijk de duvel gaat aandoen.

Raman mag vrijdag basisplaats ambiëren

Benito Raman was ver afgeschreven, maar bewees zondag nog maar eens wat hij een team kan bijbrengen. Hij is een 'high energy player' die elektriciteitsstoot door een stadion kan stuwen. Raman komt de laatste weken weer boven water en is bij afwezigheid van Amuzu de enige die over snelheid beschikt.

Hij gaat ook voor elke bal en wint daar duidelijk op punten van Flips. Raman heeft Riemer dan ook overtuigd om hem op te laten schuiven in de hiërarchie. Kasper Dolberg loopt er vrijdag tegen Westerlo vermoedelijk niet bij. En als ook Thorgan niet fit geraakt... zou Raman zelfs een basisplaats kunnen krijgen.

Riemer maakt immers eerlijke keuzes. Zolang Raman een Anderlecht-speler is, zal hij hem gebruiken. Dat Flips veel gekost heeft en eigenlijk de toekomst zou moeten zijn, zal niet meespelen. Het is aan de Fransman om eindelijk progressie te beginnen maken.