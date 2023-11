Titelpretendent verliest opnieuw in eigen huis, ervaren rot zeer duidelijk: "Onaanvaardbaar"

Zulte Waregem verloor afgelopen weekend in eigen huis van de Futures van Anderlecht met 2-5. En zo blijft de thuisreputatie kwalijke cijfers opleveren voor Essevee. De cijfers zijn bijzonder te noemen en doen pijn.

De supporters waren op het einde van de wedstrijd tegen 'Anderlecht B' al massaal afgedropen. De 2-5 kwam dan ook héél hard aan bij de fans, maar ook bij de spelers. De cijfers in eigen huis zijn dan ook allerminst goed.

Tegen Club Luik en Deinze werd gewonnen en tegen Dender gelijkgespeeld, maar de nederlaag tegen de Anderlecht Futures was al de vierde van het seizoen in de Elindus Arena - ook Oostende, de beloften van Club Brugge en Francs Borains wonnen er al.

Dringend antwoorden formuleren

7 op 21, het staat in schril contrast met de 16 op 18 op verplaatsing. Krijgt Zulte Waregem in eigen huis minder ruimte, omdat ze als grote titelfavoriet te boek staan? En is het dan net moeilijk om tot voetballen te komen? Of wat is er aan de hand?

"Het is onaanvaardbaar. Als je kampioen wil spelen, dan moet je de punten kunnen thuishouden in dit soort duels", laat Jelle Vossen er alvast geen twijfel over bestaan dat het anders en beter moet. "Er zit een te groot niveauverschil tussen onze thuis- en uitwedstrijden en dat kan niet verder. We moeten dringend antwoorden formuleren."

De volgende twee speeldagen volgen uitwedstrijden bij Standard SL16 en Lierse K. De volgende thuiswedstrijd is half december tegen Seraing.