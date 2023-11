Coach Blessin is kristalhelder: "Daarover spreken is bullshit"

Union SG was al zeker van de titel van herfstkampioen en ook op bezoek bij KAA Gent verloren ze niet. Zo zijn ze in de competitie nu al negen wedstrijden op rij ongeslagen en blijven ze ook alleen leider.

De kloof met KAA Gent is zeven punten gebleven, RSC Anderlecht is door de zege tegen RWDM wel tot op vier punten genaderd. Maar met 35 op 45 heeft Union SG in ieder geval alweer een prima heenronde neergezet.

Elk jaar opnieuw blijven ze verbazen en het zelfs nog beter doen dan verwacht. Rest de vraag: gaat dat dit seizoen ook een keertje de hoofdprijs opleveren? Het seizoen is nog lang, door het systeem met halvering van de punten en play-offs zijn eigenlijk nog maar 22.5 van in totaal 75 punten verdiend.

Progressie aan het maken

En dus blijft coach Blessin enorm rustig: "We zijn progressie aan het maken. We domineren niet tegen elke ploeg, maar de basis is het belangrijkste en dan gaat de rest wel komen. We mogen de tweede stap nooit zetten voor de eerste."

Zweven is er allerminst bij: "We staan bovenaan, maar alles staat nog heel dicht bij elkaar. Nu over de voorsprong spreken is bullshit, want de punten worden nog gedeeld. Onze missie is duidelijk en dat is play-off 1 halen. Daarna kijken we pas verder."