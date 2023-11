De details achter het vertrek van Mannaert lekken uit: 'Deze spreekwoordelijke druppels deden de emmer overlopen voor manager van Club Brugge'

Vincent Mannaert neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Club Brugge. Er zat al langer ruis op de lijn tussen de algemeen manager en enkele andere directieleden. Al bleven twee voorvallen de voorbije maanden in zijn hoofd spoken.

Voor alle duidelijkheid: Vincent Mannaert neemt géén afscheid van Club Brugge. De algemeen manager blijft aandeelhouder, maar zal zich niet langer bemoeien met de dagelijkse werking van blauw-zwart. Al komt de beslissing allesbehalve als een verrassing.

Er zit al langer ruis op de lijn tussen Mannaert, Bart Verhaeghe en enkele andere leden van de Raad van Bestuur. Zo kon Mannaert er niet mee lachen dat hij publiekelijk moest opbiechten dat hij met een alcoholprobleem kampt. Niet de boodschap, maar de timing was héél vervelend.

Na enkele boerenjaren was de transferzomer van blauw-zwart niet geslaagd. De publieke biecht leek te willen zeggen dat beide zaken met elkaar verweven zijn. En dat is natuurlijk niet het geval. Mannaert drinkt graag een glas (te veel), maar zijn werk leed daar zo goed als nooit onder.

Daarnaast weet Het Laatste Nieuws dat twee andere beslissingen voor de spreekwoordelijke druppels hebben gezorgd. Zo hertekende Club Brugge na de laatste transferperiode de interne beslissingstructuur. Lees: opeens namen onder meer Verhaeghe en Jan Boone de beslissingen.

Géén beslissingsrecht meer

Dat is dé reden waarom Ronny Deila en niet Karel Geraerts in de blauw-zwarte dug-out zit. En dat is dé reden waarom Antonio Nusa geen dertig miljoen euro (Chelsea FC wou hem kopen en meteen opnieuw verhuren aan Club, nvdr.) in het laatje heeft gebracht. En het is grotendeels de reden waarom Mannaert beslist heeft om te stoppen...