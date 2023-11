In januari al een nieuwe keeper bij Anderlecht? Riemer geeft antwoord

Door de komst van Kasper Schmeichel ontstond er bij Anderlecht een doelmannenpolemiek. Voor de buitenwereld althans, beweert Brian Riemer. Intussen zijn er wel al geruchten over een nieuwe doelman.

Zou Maxime Dupé in januari na een half seizoen de deur bij Anderlecht al achter zich dicht trekken? Het zou niemand verbazen aangezien de Fransman kwam om eerste doelman te worden en hij door de concurrentie met Schmeichel naar het achterplan is geduwd.

In dat verband werd de IJslandse doelman Valdimarsson al aan Anderlecht gelinkt. "Als er een nieuwe keeper komt, zal er toch eerst één moeten vertrekken", zei Riemer daarover. En volgens hem is er niks aan de hand tussen zijn doelmannen.

“Op dit moment hebben we een uitstekend trio keepers. Veel mensen willen drama creëren tussen die jongens, maar dat is niet aan de orde. Ik zie lachende gezichten. Natuurlijk kijken we altijd uit naar goeie spelers voor de toekomst. Het is Jesper Fredberg zijn job, maar we zien wel of er iets gebeurt in januari."