Nieuwe thuisnederlaag kwam héél hard aan bij coach: "Eerste zware mentale tik sinds ik hier ben"

Zulte Waregem was vooraf de grote titelfavoriet in de Challenger Pro League. Tot op heden loopt het echter nog steeds niet hoe men zou willen aan de Gaverbeek. En dus is en blijft het zoeken voorlopig.

Jelle Vossen sprak na de nederlaag tegen de beloften van Anderlecht duidelijke woorden en had het over een onaanvaardbare verliespartij. En ook bij coach Vincent Euvrard kwam de vierde thuisnederlaag toch wel hard aan - al was hij er tegen Francs Borains in augustus nog niet bij.

Beerschot is nu alleen leider, met drie punten meer dan Essevee én ook nog een wedstrijd minder gespeeld. En dus moet er stilaan toch wel iets gaan veranderen bij Zulte Waregem om het grote doel - meteen opnieuw promoveren - te verwezenlijken.

Hard werken na mentale tik

Als we de twee zeges in de Beker van België meetellen zijn de cijfers van Euvrard niet eens zo slecht. En er wordt ook goed getraind, aldus de coach. "We hebben een ondermaatse prestatie geleverd, en dat had ik niet verwacht na onze trainingsweek."

De nederlaag tegen de Futures van Anderlecht kwam dan ook hard aan bij de oefenmeester van Essevee: "Dit is de eerste mentale tik die ik hier krijg. We moeten dit zo snel mogelijk zien te keren en zullen hard moeten werken daarvoor."