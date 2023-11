🎥 Nog eentje na Alderweireld, Mertens en Meunier? "Ik sta open voor terugkeer bij Rode Duivels"

De Rode Duivels zagen enkele ervaren pionnen afhaken. Enkele anderen werden dan weer niet meer opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco.

Toby Alderweireld, Dries Mertens en Thomas Meunier gaven al aan dat ze een terugkeer bij de Rode Duivels zeker zien zitten.

En daar mag je nu ook Axel Witsel aan toevoegen. Wat een EK toch allemaal kan doen, want Witsel had in mei van dit jaar zijn afscheid aangekondigd.

“Of ik nuttig kan zijn op het EK? Dat is een vraag voor de bondscoach, niet voor mij. Ik heb hem niet opgebeld of gesproken, maar ik sta er wel voor open”, geeft hij mee bij Eleven DAZN.

Het is uitkijken wat bondscoach Domenico Tedesco doet. Hij was een fervent voorstander van verjonging, maar als het erop aan komt is ervaring duidelijk meer dan welgekomen. Het zou wel eens een verrassende selectie voor het EK kunnen worden.