Beerschot blijft op titelkoers in de Challenger Pro League en zet Zulte Waregem onder druk

Beerschot moest vrijdagavond aan de slag op het veld van Patro Eisden. De leider in de Challenger Pro League moest dus direct vol aan de bak.

Patro Eisden - Beerschot

Bij Beerschot kwamen Weymans en Alhassan terug in het elftal. Van Himbeeck en Tshimanga begonnen op de bank. Het duurde niet lang voor de leider in de Challenger Pro League op voorsprong kwam. Dit via Michez Simion die met een volley prima afwerkte.

Beerschot had het balbezit de eerste helft en de controle over de wedstrijd. Patro Eisden kwam er een aantal keer gevaarlijk uit, maar kwam echter niet tot scoren. Hierdoor ging Beerschot rusten met een 0-1 voorsprong.

Patro Eisden kreeg in de tweede helft iets meer grip over de wedstrijd, maar de beste kansen waren voor de bezoekers. Dit resulteerde al snel in een dubbele voorsprong via een kopbaldoelpunt van Konstantopoulos.

De Limburgers probeerde via een aantal wissels het tij te keren, maar echter zonder succes.

Dankzij deze overwinning vergroot Beerschot zijn voorsprong tot 6 punten op eerste achtervolgers Zulte Waregem en SK Deinze. Patro Eisden blijft op een sterke 4de plaats staan.

SK Lommel - Jong Genk 0-1